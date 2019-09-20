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    Пт., 20 сентября 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Гадание
    • AnautiD Позавчера в 15:28 «Ответить»
      Привет. Не уверены в будущем своих отношений с молодым человеком? Хотите знать, будете ли вы вместе? У меня была такая история. Мы с моим молодым человеком вместе живем уже около года. И первые полгода у нас все было абсолютно хорошо. Но однажды я начала замечать некоторые странности в его поведении. Например, стал поздно возвращаться домой (причем, каждый раз придумывал какие-либо оправдания) Я раза 2 это проглотила, но на 3-й раз мне что-то подсказало, что что-то тут нечисто.И у меня в связи с этим был вопрос: а стоит ли ему доверять и будет ли мы вместе дальше? Подруга посоветовала обратиться за помощью на форумы. Там мне дали один адрес, по которому я тут же решила написать. Правда, узнала при этом, что работа за денежку и только по емэйлу. Никак не ожидала, что так скоро получу ответ. После этого я смогла разобраться в наших отношениях. И в нашем доме снова появилась гармония, мир и взаимопонимание. Спасибо за это magkarta666@mail.ru
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