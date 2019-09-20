Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 20 сентября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 190 посетителей
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Выбор авто
    • PavelKorobin Позавчера в 13:34 «Ответить»
      Реально ли купить новую машину за 600 тысяч рублей?? Только не нужно предлагать мне ладу))
      • New! Tetrakius Cегодня в 12:48 «Ответить»
        А она вам точно нужна или хотите немного покататься и всё? Ведь даже если купите, в обслуживании она будет в разы дороже выходить! Есть вариант просто брать машину на прокат, как этот вариант в Харькове https://rentservice24.com/ukraine/kharkov . В итоге в нужный момент машину можно будет взять без проблем и не переплачивать по сути!
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Эффективный мониторинг тендеров на otc.ru1(1) Строительство и ремонтreddeadfdsCегодня в 12:53reddeadfds Cегодня в 12:53
      Выбор авто2(1) АвтоФорумPavelKorobinПозавчера в 13:34Tetrakius Cегодня в 12:48
      Спортивное питание37(1) СпортLika85812.03.16 в 20:23Zbaiav Cегодня в 12:32
      Смартфон на подарок16(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыNikas05.09.19 в 13:17LynaSa Cегодня в 12:17
      Электронная книга11(1) Детишки и их делишкиNikas05.09.19 в 13:19Nikas Cегодня в 12:11
      Цветы к интерьеру.5(1) Мебель, интерьеры, домsergem13.09.19 в 19:44OlgaL Cегодня в 12:04
      Шкаф на лоджию4(1) Мебель, интерьеры, домsimeon15.09.19 в 20:46виктор1979 Cегодня в 12:02
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода