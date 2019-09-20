Как любой фермер, делаю все, чтобы получить урожай достойного качества, на данный момент интересует вопрос приобретения средств защиты растений от болезней и вредителей. Поделитесь ,пожалуйста, своим опытом по этому вопросу. Если можно, оставьте ссылку на сайт, где можно приобрести такие средства защиты.
Такая проблема в свое время была очень актуальной и для нас, пришлось рассмотреть немало вариантов , по совету коллег остановили выбор на компании СоюзАгроКонсалтинг https://souzagro.in.ua/ , не ошиблись, получили полную консультацию по воздействию тех или иных средств, подобрали нужные именно для нас. Качество оказалось на высоте и цена приемлемая.