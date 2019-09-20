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    Тема: VIP проститутки в Киеве
    • Краша 17.09.19 в 23:58 «Ответить»
      Нужно организовать мужской мальчишник, на 10 человек.
      Собственно нужны девочки в баню, для развлечения. Ну а так как клиенты статусные, нужны девочки способные обеспечить интересный и незабываемый досуг. Может подскажите где в Киеве найти элитных проституток, где лучше заказывать?
      • Персер Позавчера в 01:51 «Ответить»
        На местных досках объявлении ищите.
        Там по вечерам сотни предложении, правда не всегда фото совпадают, но все же можно и хорошие варианты найти.
        • Абуссид Позавчера в 09:27 «Ответить»
          Посмотрите на Vipmolly, там самый полный набор элитных проституток Киеве.
          Причем там можно найти предложения на элитных ухоженных девочек, тут https://vipmolly.net/dorogie-prostitutki-kieva/ можете ознакомится с кандидатками на незабываемую ночь.
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