Нужно организовать мужской мальчишник, на 10 человек.
Собственно нужны девочки в баню, для развлечения. Ну а так как клиенты статусные, нужны девочки способные обеспечить интересный и незабываемый досуг. Может подскажите где в Киеве найти элитных проституток, где лучше заказывать?
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