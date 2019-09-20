Если вам требуется срочная денежная помощь оформить займ без предоплаты, залога и дополнительных комиссий помогут на этом сайте https://timefaq.ru. Деньги срочно выдадут напрямую от физического лица без проверки кредитной истории. Размер кредита, срок займа и график выплат согласуют по вашему желанию. Процентная ставка от 10% до 14% годовых на весь период кредитования. Дистанционное оформление заявки на сумму от 50 000 до 1 000 000 рублей на 1 – 7 лет. Решение по заявке на кредит принимается в течении часа. Получение кредита день в день без визита в офис на банковскую карту.