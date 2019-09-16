Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 16 сентября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 120 посетителей
    Форум: Женский форум
    Новая тема
    Тема: Хочу найти себе интересное развлечение
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 18:43 «Ответить»
      Люди, хочу найти себе интересное развлечение для обеденного перерыва. Хотел попробовать заняться чтением, но в офисе слишком шумно. Сложно сконцентрироваться. Подскажите, какой-нибудь подходящий вариант?
      • Сегодня! Samara12 Cегодня в 18:56 «Ответить»
        Ты скорее всего очень мало читаешь, раз тебе сложно добиться нужной концентрации. Попрактикуйся дома. Возможно, через месяц другой всё изменится.
        • Сегодня! Nake Cегодня в 19:01 «Ответить»
          У нас в офисе каждый занимается своим делом. Можно придумать вообще всё что угодно. Есть кольцо, минигольф и даже приставка. Всё может использоваться, но только на перерыве. В последнее время я подсел на игровой автомат Graf Casino http://kinomovi.net/novosti-interneta/40...raf-casino.html . Увлекательное развлечение, которое разгоняет любую скуку. Всё это конечно интересно, но я советую тебе заняться саморазвитием))
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Как похудеть?71(2) Женский форумsoln_yshko16.04.16 в 10:11Cholitto Cегодня в 20:52
      Кто-то увлекается тюнингом автомобиля?10(1) АвтоФорумJenkoy07.07.16 в 23:03grisamakeev24 Cегодня в 20:45
      Крем для лица, какой?12(1) Женский форумАноним19.12.15 в 15:15katyaveechka23 Cегодня в 20:39
      Покупка сережек2(1) Женский форумArinkaaВчера в 15:03Mensey Cегодня в 20:39
      Крем от пигментации для нежных участков тела19(1) Медицина и ЗдоровьеUlmas02.04.17 в 19:04katyaveechka23 Cегодня в 20:38
      Холодильник5(2) Строительство и ремонтsimeonВчера в 20:58vikivistos Cегодня в 20:31
      Шкаф на лоджию3(1) Мебель, интерьеры, домsimeonВчера в 20:46vikivistos Cегодня в 20:24
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода