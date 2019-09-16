Люди, хочу найти себе интересное развлечение для обеденного перерыва. Хотел попробовать заняться чтением, но в офисе слишком шумно. Сложно сконцентрироваться. Подскажите, какой-нибудь подходящий вариант?
У нас в офисе каждый занимается своим делом. Можно придумать вообще всё что угодно. Есть кольцо, минигольф и даже приставка. Всё может использоваться, но только на перерыве. В последнее время я подсел на игровой автомат Graf Casino http://kinomovi.net/novosti-interneta/40...raf-casino.html . Увлекательное развлечение, которое разгоняет любую скуку. Всё это конечно интересно, но я советую тебе заняться саморазвитием))