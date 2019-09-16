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    Пн., 16 сентября 2019г.
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    Тема: Как вы думаете какой формат книги лучше?
    • Сегодня! Петр43 Cегодня в 18:36 «Ответить»
      Всем доброго времени суток, у меня к вам вопрос, какой по вашему мнению самый лучший формат книги, электронный или же книжный вариант, как по мне электронный более удобен и превосходит обычный формат.
      • Сегодня! Валерий223 Cегодня в 18:37 «Ответить»
        На мой взляд книжный вариант круче, почему? Да потому что когда ты в руках держишь книгу и ощущаешь ее, как по мне, ты более углубленно подходишь к прочтению книги.
        • Сегодня! Игорь Котлован Cегодня в 18:41 «Ответить»
          Вполне возможно вы и правы, но я как обладатель электронной книги, и иногда читающий бумажную версию, могу сказать что электронный вариант более удобен для чтения, как минимум из-за того что можно читать ночью, а также не вредит глазам, в отличии от книжной версии, хотя, опять смотря какая электронка, я лично себе покупал ее здесь https://kupi-knigu.com/products/elektronnie-knigi-s-podsvetkoi Огромный выбор электронных книг, так что я думаю подойдет для каждого, да и цены вполне доступные.
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