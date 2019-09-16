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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Умные весы
    • New! albert838 Cегодня в 17:54 «Ответить»
      Даже самые незначительные колебания веса могут иметь большое значение. В Xiaomi Mi Smart Scale https://kaluga.ru-mi.com/umnyie-vesyi-x ... mart-scale используется высокоточный G-образный тензодатчик из прочной марганцевой стали, созданный по современным технологиям и под строгим производственным контролем. Чтобы добиться максимально возможной точности взвешивания, разработчики Xiaomi усовершенствовали традиционные измерительные алгоритмы, применяющиеся в обычных электронных весах, а также использовали три вида вычислительных методов, которые позволяют за минимальное время фиксировать больший объем данных, что напрямую влияет на точность взвешивания и уменьшает погрешность измерений более чем в два раза по сравнению с другими электронными весами. Xiaomi Mi Smart Scale отображает вес в трех единицах измерения: китайских «цзинях» (~0,5 кг), установленных по умолчанию, а также в килограммах и фунтах.
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