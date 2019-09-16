Умная настольная лампа Xiaomi Philips 2 https://kaluga.ru-mi.com/lampa-xiaomi-philips-eyecare-smart-lamp-2 не просто гарантирует высококачественное освещение. Мы попытались сделать общение человека и настольной лампы более простым и дружественным. Инновационный дизайн двойных источников света способен уменьшить нагрузку на глаза при длительной работе. Освещение больших пространств, подходит для черчения/рисования и выполнения другой мелкой работы. Встроенный датчик внешней освещенности позволяет автоматически регулировать яркость настольной лампы в соответствии с изменением дневного освещения, удовлетворяя динамично меняющиеся потребности человеческого глаза. Заботливо оберегает зрение благодаря умной оптической настройке. На этот раз Xiaomi и Philips объединились для того, чтобы каждый мог пользоваться высококачественными технологиями освещения.