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Тема: Потолочный вентилятор
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New!
serega2510
Cегодня в 17:05
«Ответить»
Всем привет
Кто разбирается в светотехнической продукции? Помогите выбрать
люстра вентилятор
. что там важно знать при покупке? Нужен ля для нее пульт или регулятор скорости? Подключать не сложно?
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