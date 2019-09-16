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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Потолочный вентилятор
    • New! serega2510 Cегодня в 17:05 «Ответить»
      Всем привет
      Кто разбирается в светотехнической продукции? Помогите выбрать люстра вентилятор. что там важно знать при покупке? Нужен ля для нее пульт или регулятор скорости? Подключать не сложно?
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