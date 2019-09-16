Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 16 сентября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 94 посетителя
    Форум: Наука, образование
    Новая тема
    Тема: Увлечение сына
    • New! simeon Cегодня в 10:23 «Ответить»
      Мой сын занимается в кружке химических и физических исследований в школе. Хочет себе домой купить микроскоп! Я сначала опешил. Но потом думаю, пусть ребенок развивается. Как по вашему мнению стоит ли ему купить микроскоп?
      • New! vikivistos Cегодня в 10:24 «Ответить»
        Если финансы позволяют, то купите конечно! Вы же заинтересованы в нормальном развитии сына. Если не купите, то у него будет стресс. Это не есть хорошо.
        • New! lazorenko1 Cегодня в 10:26 «Ответить»
          Я могу порекомендовать один сайт в интернете, на котором можно выбрать микроскоп разных моделей и конфигураций. Я на том сайте тоже видел микроскоп. Ноя искал подзорную трубу своей дочке. Нашел. Отличная цена получилась. Вот их реквизиты для связи https://[url]www.4glaza.ru/katalog/mikroskopy/[/URL]
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Нужен нормальный микрофон для караоке21(1) Музыкальный форумFlay06.08.19 в 12:10Flay Cегодня в 11:07
        Блины9(1) Житейские советыJenkoy13.07.16 в 21:07VikaKoval Cегодня в 11:03
        Копченная рыба5(1) Житейские советыtomacka10.08.17 в 13:07VikaKoval Cегодня в 11:00
        Холодильник2(1) Строительство и ремонтsimeonВчера в 20:58lazorenko1 Cегодня в 10:41
        Шкаф на лоджию2(1) Мебель, интерьеры, домsimeonВчера в 20:46lazorenko1 Cегодня в 10:39
        Увлечение сына3(3) Наука, образованиеsimeonCегодня в 10:23lazorenko1 Cегодня в 10:26
        Кредит под залог недвижимости1(1) Банковский форумsimeonCегодня в 10:10simeon Cегодня в 10:10
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода