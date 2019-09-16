Мой сын занимается в кружке химических и физических исследований в школе. Хочет себе домой купить микроскоп! Я сначала опешил. Но потом думаю, пусть ребенок развивается. Как по вашему мнению стоит ли ему купить микроскоп?
Я могу порекомендовать один сайт в интернете, на котором можно выбрать микроскоп разных моделей и конфигураций. Я на том сайте тоже видел микроскоп. Ноя искал подзорную трубу своей дочке. Нашел. Отличная цена получилась. Вот их реквизиты для связи https://[url]www.4glaza.ru/katalog/mikroskopy/[/URL]