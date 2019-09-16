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    Пн., 16 сентября 2019г.
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    Тема: Памятники - Інші послуги в Київ - 300X.ua
    • Сегодня! dark2 Cегодня в 03:55 «Ответить»
      Каждый, кто хотя бы однажды терял близкого человека, сталкивался с необходимостью выбора подходящего памятника. Мало кто знает, что первые памятники появились в Древнем Риме. На плиты внушительных размеров была возложена мемориальная функция – сохранение памяти о событиях, местах и погребенных императорах. Традиция увековечивать память об усопших в камне жива до сих пор. Люди с особым трепетом относятся к выбору надгробий и их установке.

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      Памятники из гранита

      Гранитные памятники – это символ памяти, напоминание о близком человеке. Чаще всего люди делают выбор в пользу плит, на которых отпечатана фотография усопшего. Такие памятники создают иллюзию того, что человек до сих пор незримо присутствует рядом с нами – слышит нас, поддерживает и оберегает от всякого зла.

      Чтобы памятник из гранита простоял на могиле долгие годы, нужно внимательно подойти к выбору мастерской. Торопиться в этом деле не стоит – небольшая фирма не сможет удовлетворить все пожелания заказчика. Старое оборудование, небольшой опыт, технологии "прошлого века" – все эти факторы могут привести к тому, что готовое надгробие не "проживет" и нескольких лет. Изображение потускнеет, камень пойдет трещинами и т.д. Чтобы избежать такого развития событий, необходимо обращаться к проверенным производителям. Если вы задались целью заказать гранитные памятники, Киев может предложить вам множество организаций, которые работают в данной сфере.
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