Каждый, кто хотя бы однажды терял близкого человека, сталкивался с необходимостью выбора подходящего памятника. Мало кто знает, что первые памятники появились в Древнем Риме. На плиты внушительных размеров была возложена мемориальная функция – сохранение памяти о событиях, местах и погребенных императорах. Традиция увековечивать память об усопших в камне жива до сих пор. Люди с особым трепетом относятся к выбору надгробий и их установке.
Гранитные памятники – это символ памяти, напоминание о близком человеке. Чаще всего люди делают выбор в пользу плит, на которых отпечатана фотография усопшего. Такие памятники создают иллюзию того, что человек до сих пор незримо присутствует рядом с нами – слышит нас, поддерживает и оберегает от всякого зла.
Чтобы памятник из гранита простоял на могиле долгие годы, нужно внимательно подойти к выбору мастерской. Торопиться в этом деле не стоит – небольшая фирма не сможет удовлетворить все пожелания заказчика. Старое оборудование, небольшой опыт, технологии "прошлого века" – все эти факторы могут привести к тому, что готовое надгробие не "проживет" и нескольких лет. Изображение потускнеет, камень пойдет трещинами и т.д. Чтобы избежать такого развития событий, необходимо обращаться к проверенным производителям. Если вы задались целью заказать гранитные памятники, Киев может предложить вам множество организаций, которые работают в данной сфере.