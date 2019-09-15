Ехал в автобусе. Напротив меня села девушка, красавица. Трясло на наших дорогах, дай Боже. Незабываемое зрелище - ужасно красивая шикарная грудь вибрирует в такт движения. Мне и деваться-то некуда было, да и отвести взгляд невозможно, хотя и не хотелось сильно смущать девушку, да она и не смущалась, просто задумчивая какая-то была. В конце поездки только слегка поправила кофточку, сузив сектор обзора наполовину.
Спасибо нашим автодорожным строителям. Пусть все дороги будут похожи на стиральную доску.