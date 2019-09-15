В последнее время подсел на компьютерные игры, нравятся стратегии, сейчас заинтересовался игрой The Universim. Для меня актуален вопрос поиска подходящего ресурса для скачивания через торрент. Если имеете реальный опыт, поделитесь ,пожалуйста, ссылкой на проверенный сайт, чтобы было хорошее качество и регулярное обновление.
Привет всем любителям компьютерных игр. Вот хороший и актуальный ресурс для скачивания https://torrentred.games/ , сайт максимально простой и понятный, игры удобно разделены по жанрам и категориям. Скорость скачивания тоже радует. Вообщем, рекомендую.