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    Вс., 15 сентября 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Подарок
    • New! KaterinaBlack Cегодня в 17:38 «Ответить»
      Хочу купить на подарок своему парню зимнюю бейсболку. Посоветуйте хорошие магазины.
      • New! RomanBest Cегодня в 17:43 «Ответить»
        Можете своему парню на подарок купить зимнюю бейсболку Kangol вот здесь: https://kangolstore.ru/beysbolki/zimnie_beysbolki/ . Это бренд изготавливает шикарные по качеству и привлекательные на вид зимние бейсболки, а магазин предлагает достаточно широкий выбор. Я вот купил себе такой головной убор на зиму и с удовольствием как придет погода буду ее носить.
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