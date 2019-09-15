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    Вс., 15 сентября 2019г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: Создание сайта
    • Сегодня! lenamyshk Cегодня в 08:29 «Ответить»
      Форумчане, ну подскажите, пожалуйста, у нас в городе есть компании, которые занимались бы созданием сайтов? А то смотрю на форуме, все сами пытаются, а у меня времени нет( Так что если кто-то знает, делитесь)
      • Сегодня! jaroslava07 Cегодня в 08:44 «Ответить»
        Если нужно просто создать сайт, то можно обратиться ко всем желающим его сделать, а их не только в нашем городе, да и вообще во всем мире – огромное количество! А найти таких исполнителей – можно в интернете.
        • Сегодня! lenamyshk Cегодня в 08:52 «Ответить»
          Да то, что фрилансеров полно – это я знаю. Но тут не знаешь на кого попадешь… Понимаете? А если человек недобросовестным окажется, начнет работу и не закончит, я вот за это переживаю, поэтому мне удобнее было бы обратиться уже в одну компанию, которая все бы и сделала, и которая я знаю где находится и желательно в одном городе со мной)
          • New! jaroslava07 Cегодня в 09:03 «Ответить»
            Ахах, тогда понимаю) Ну так можно фрилансеров и в Нижнем Новгороде найти… Но тут уж как сами знаете. Главное найти хорошего исполнителя, ну или исполнителей. Вот, что сейчас действительно проблема.
            • New! feeling_okey Cегодня в 09:11 «Ответить»
              У нас есть компании, которые занимаются созданием сайтов, и не только! Но их, к сожалению, не так много, я сейчас о действительно хороших пишу. Вот одна из таких, которая занимается созданием сайтов в Нижнем Новгороде - https://ws-a.ru/. И отзывов положительных о ней больше, чем у всех остальных. Да и функций у них по более будет, не только создание сайтов, в случае чего, не нужно будет бегать по разным компаниям и фрилансерам…
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