Форумчане, ну подскажите, пожалуйста, у нас в городе есть компании, которые занимались бы созданием сайтов? А то смотрю на форуме, все сами пытаются, а у меня времени нет( Так что если кто-то знает, делитесь)
Если нужно просто создать сайт, то можно обратиться ко всем желающим его сделать, а их не только в нашем городе, да и вообще во всем мире – огромное количество! А найти таких исполнителей – можно в интернете.
Да то, что фрилансеров полно – это я знаю. Но тут не знаешь на кого попадешь… Понимаете? А если человек недобросовестным окажется, начнет работу и не закончит, я вот за это переживаю, поэтому мне удобнее было бы обратиться уже в одну компанию, которая все бы и сделала, и которая я знаю где находится и желательно в одном городе со мной)
У нас есть компании, которые занимаются созданием сайтов, и не только! Но их, к сожалению, не так много, я сейчас о действительно хороших пишу. Вот одна из таких, которая занимается созданием сайтов в Нижнем Новгороде - https://ws-a.ru/. И отзывов положительных о ней больше, чем у всех остальных. Да и функций у них по более будет, не только создание сайтов, в случае чего, не нужно будет бегать по разным компаниям и фрилансерам…