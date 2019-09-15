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    Вс., 15 сентября 2019г.
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    Тема: Достопримечательности Минска
    • New! vikivistos Cегодня в 05:43 «Ответить»
      Мы с коллегой собираемся ехать в Минск в командировку. Очень хочется не только поработать, но и посмотреть интересные места. Кто бывал в туристических поездках в Минске подскажите нам куда поехать и что посмотреть? Спасибо.
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