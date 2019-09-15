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    Вс., 15 сентября 2019г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Микроскоп
    • vikivistos Вчера в 23:08 «Ответить»
      Мой сын занимается в кружке химических и физических исследований в школе. Хочет себе домой купить микроскоп! Я сначала опешил. Но потом думаю, пусть ребенок развивается. Как по вашему мнению стоит ли ему купить микроскоп?
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