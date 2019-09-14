Мониторинг торгов – это возможность всегда быть в курсе важных тендеров, а это значит, успешно развивать бизнес. Вручную осуществлять подбор закупок довольно время затратно. Для этого нужно иметь собственный тендерный отдел, который будет заниматься исключительно данным вопросом. Для множества организаций создавать подобный отдел невыгодно и затратно.
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