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    Сб., 14 сентября 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Шапка для девушки
    • New! Alekspan555 Cегодня в 15:53 «Ответить»
      Хочу девушке купить красивую шапку на зиму. Посоветуйте магазины.
      • New! KaterinaBlack Cегодня в 15:56 «Ответить»
        Широкий ассортимент на красивые шапки Kangol в Москве можно встретить в этом магазине: https://kangolstore.ru/shapki/ . Я уже успела тут купить себе шапку этого бренда и я сейчас очень довольна качеством и привлекательным видом своей покупки. Отмечу также магазин за компетентную консультацию от менеджера и также за строго в указанное время сделанную доставку.
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