Часто в хозяйстве требуется налобный фонарь, да и еще я активно занимаюсь велоспортом и иногда в темное время суток откуда-нибудь возвращаюсь. Хочу купить новый хороший налобный фонарь. Посоветуйте какой-нибудь и где его купить можно.
Мне больше всего нравятся налобные фонари фирмы Petzl. Мне кажется лучше них никто их не делают. Они яркой светят, но при этом есть режим, при котором не будет слепить встречных прохожих и велосипедистов. И долго светит при этом всем. Есть и другие достоинства. Вот тут к примеру присмотрит себе какой-нибудь https://pike.ru/petzl/