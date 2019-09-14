По-моему, я видел эти цветы на рынке. Иногда их сложно найти, поэтому тебе придется обойти не одну точку. Ещё можно поискать куст в интернете. Пока мы искали себе лилию, в поиске не раз попадалась орхидея домашняя https://www.cmlt.ru/ads--rubric-127-period-0-goo...%B4%D0%B5%D1%8F . Обрати внимание на объявления. Может быть там ещё остался товар?
По-моему, я видел эти цветы на рынке. Иногда их сложно найти, поэтому тебе придется обойти не одну точку. Ещё можно поискать куст в интернете. Пока мы искали себе лилию, в поиске не раз попадалась орхидея домашняя http://www.cmlt.ru/ads--rubric-127-perio...%B4%D0%B5%D1%8F . Обрати внимание на объявления. Может быть там ещё остался товар?