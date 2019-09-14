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    Сб., 14 сентября 2019г.
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    Тема: Налобный фонарь
    • Сегодня! Edward Cегодня в 09:08 «Ответить»
      Часто в хозяйстве требуется налобный фонарь, да и еще я активно занимаюсь велоспортом и иногда в темное время суток откуда-нибудь возвращаюсь. Хочу купить новый хороший налобный фонарь. Посоветуйте какой-нибудь и где его купить можно.
      • Сегодня! Неуступчивый Cегодня в 09:27 «Ответить»
        Мне больше всего нравятся налобные фонари фирмы Petzl. Мне кажется лучше них никто их не делают. Они яркой светят, но при этом есть режим, при котором не будет слепить встречных прохожих и велосипедистов. Есть и другие достоинства. Вот тут к примеру присмотрит себе какой-нибудь https://pike.ru/petzl/
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