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    Сб., 14 сентября 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
    Новая тема
    Тема: Хочу посадить в свой сад орхидею домашнюю
    • Сегодня! Nake Cегодня в 08:59 «Ответить»
      Привет. Хочу посадить в свой сад орхидею домашнюю. Я делаю на участке интересную композицию. Не хватает только этих цветов. Скажите, где можно приобрести кустик?? Желательно несколько.
      • Сегодня! HighMan Cегодня в 09:10 «Ответить»
        По-моему, я видел эти цветы на рынке. Иногда их сложно найти, поэтому тебе придется обойти не одну точку. Ещё можно поискать куст в интернете. Пока мы искали себе лилию, в поиске не раз попадалась орхидея домашняя https://[url]www.cmlt.ru/ads--rubric-127...%B5%D1%8F[/URL] . Обрати внимание на объявления. Может быть там ещё остался товар?
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