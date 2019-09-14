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    Сб., 14 сентября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Клапан КИВ
    • Сегодня! serega2510 Cегодня в 03:57 «Ответить»
      Приветствую всех. Кто понимает и разбирается в таком чуде техники, как клапан кив? Мне надо купить два штуки для детской и для кухни. Какие надо приобрести? Помещения разные, одно большое, другое не очень. Надо ставить два одинаковых или нет?
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