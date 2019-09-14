Нужны советы и ответы юристов с консультацией на вопрос семейного кодекса РФ по семейному праву. Моя бывшая жена подает иск в суд на лишение меня, т.е. отца нашего с ней ребенка возрастом сыну менее 6 лет на лишение родительских прав. В ее исковом заявлении основным основанием значится, что у меня задолженность по алиментам.
Да долг есть, я его признаю, алименты плачу ежемесячными платежами регулярно и без просрочки, но а задолженность получилась из за потери основной работы и пока нашел другую.
Я по интернету на разных юридических форумах https://vk.com/yridicheskay_konsultaciy_onlain задавал вопрос юристам, консультировался онлайн и по телефону звонил, спрашивал может ли суд лишить меня отцовских прав на ребенка.
Ответы были прямо противоположными, вот собственно и хочу понять, могут лишить или ограничить меня родительских прав.
Ваш вопрос в принципе понятен, но вы ничего не сообщили, общаетесь ли вы с ребенком, как он к вам относится, принимаете ли какое то участие в его воспитании, жизни. Но по тем судным фактом, которые вы указали, можно сделать общее заключение с выводом, что на вряд ли суд примет решение на лишение вас отцовства только за долг по алиментам т.к. задолженность случилась по уважительной причине (потеря работы), а на суде скажите, что с долгом будете рассчитываться.
Вам бы более полно описать все факты, тут даже тонкости важны, задайте вопрос на форум юристов семейного и гражданского права с подробнейшим рассказом и получите много полезных советов. Но эффект будет если новую тему обсуждения там откроете.
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