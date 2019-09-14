Авторизация
Вы не ввели пароль или логин!
Логин:
Пароль:
Войти
|
Забыли пароль?
|
Закрыть
Нижний Новгород
Регистрация
Войти
Цитата дня:
Поиск
Курс валют
Погода
Лидеры
Я ищу:
Искать в:
ГИПОРТ
.РУ
|
Я
ндекс
|
Rambler
| Google
Идёт загрузка...
Otclick-adv_GiportRu 728х90_2
Сб., 14
сентября
2019г.
Конституция
|
Форумы
|
Cделать стартовой
|
Добавить в избранное
|
Новости
|
Афиша
|
Отзывы
|
Online-Заявки
|
Эксперты
|
Полезное
|
FAQ
Сейчас на портале
89 посетителей
ПОРТАЛЫ
Автомир
Банки, финансы
Бизнес услуги
Дисконт Клуб
Досуг
Госуслуги
Рестораны
Религия
Зоомир
Знакомства
Компьютеры, техника
Лига КВН ПлюC
Магазины
Мебель, интерьеры
Медицина
Милосердие
Мода и Красота
Мобильная Связь
Недвижимость
Образование
Online-Сервисы
Праздники
Провайдеры
СМИ и реклама
Страхование
Строительство
Спорт и Фитнес
Туризм и отдых
Юридический
Карта города
BEGIN Otclick giport 240x400 (banner)
Редтрам на форуме 1х3
Редтрам - новости на форуме
Подменю:
Главная
/
Форумы
/
Форум: Форум сексуального общения
/
Тема: Трудно быть гинекологом?
Форум:
Форум сексуального общения
Новая тема
Тема:
Трудно быть гинекологом?
Выберите форум
- Нижний Новгород
- - АвтоФорум
- - Банковский форум
- - Бухгалтерский форум
- - ЗооМир
- - Компьютеры, смартфоны, гаджеты
- - Кулинарный форум
- - Маркетинг, Реклама, Дизайн
- - Милосердие и Благотворительность
- - Мебель, интерьеры, дом
- - Медицина и Здоровье
- - Мода, одежда, обувь
- - Музыкальный форум
- - Недвижимость
- - Наука, образование
- - Политика и Власть
- - Производство, промышленность
- - Работа, вакансии, фриланс
- - Религия
- - Спорт
- - Страхование
- - Строительство и ремонт
- - Технический прогресс, инновации
- - Философия, Психология, Эзотерика
- - Экономика, финансы, бизнес
- - Юридический форум
- - ДарМен - Встречи
- - ДарМен - дарить и менять
- - ДарМен - Нужды
- - Детишки и их делишки
- - Форум хорошего настроения
- - Женский форум
- - Мужской форум - мужские темы
- - Житейские советы
- - КВН
- - Ни о чем и о важном
- - Поздравления!
- - Форум по интересам
- - Форум сексуального общения
- - Туризм, путешествия
- - Клубы, тусовки
- - Развлечение и Отдых
- - Фотоальбомы: Дети портала
- - Фотоальбомы: Мой отпуск
- - Фотоальбомы: Мой отдых
- - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ
- - Фотоальбомы: Разное
- - Литературный форум
- - Творчество пользователей портала
- - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ
- - Спрос и Предложение
- - Торговая площадка
- - Администрация ГИПОРТ.РУ
- - Архив
- - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- - Статьи и Советы
- - Тсинкроссинг-Диски
- - Тсинкроссинг-Игры
- - Тсинкроссинг-Видеокассеты
- - Буккроссинг-Книги
Аноним
Вчера в 21:02
«Ответить»
Наверное, трудно мужику работать гинекологом.
Вот она рядом. Но ни погладить, ни пошлепать. Лицо нужно сделать беспристрастное и забыть, что ты мужчина.
А в США, был случай: пациентка-феминистка подала в суд на гинеколога, из-за того, что он, якобы, посмотрел на нее не как на пациентку, а как на женщину.
Вывести
Вид форума:
древовидный (классический)
линейный (без отступов)
Последние темы на форуме
Последние темы форумов:
"ТОП-50"
"ТОП-100"
Обновить
Название темы
Сообщения
Форум
Автор темы и дата создания
Последнее сообщение
Письмо президенту с предложением изменения технологии управления государством
4
(1)
Ни о чем и о важном
mariMARA
27.08.19 в 03:13
yuriskonsul
Cегодня в 02:44
Подскажите пожалуйста где лучше всего купить визу в Индию? Спасибо за советы
4
Спрос и Предложение
Михаил крол
29.06.19 в 21:07
виктор1979
Cегодня в 00:08
Нужен нормальный микрофон для караоке
19
Музыкальный форум
Flay
06.08.19 в 12:10
Wonc19
Вчера в 23:02
Бородавка
5
Медицина и Здоровье
Tatiana89
30.06.19 в 19:25
ТирлиБомБом
Вчера в 22:23
беспроводные наушники
19
Компьютеры, смартфоны, гаджеты
nart
20.05.18 в 11:42
katyaveechka23
Вчера в 22:03
Ремонт алюминиевых окон
3
Строительство и ремонт
Инженер
26.08.16 в 13:11
katyaveechka23
Вчера в 21:58
Ремонт пластиковых окон!
24
Строительство и ремонт
maksim
24.01.10 в 15:13
katyaveechka23
Вчера в 21:55
Идёт загрузка...
Конституция
|
Cделать стартовой
|
Добавить в избранное
|
Партнеры
|
Форумы
|
Рекламодателям
|
Написать админу
|
Контакты
|
Галерея славы
Юридическое сопровождение портала –
"Юридическое управление ГИПОРТ.РУ"
| Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
©
Нижний Новгород
– 2006-2019г.