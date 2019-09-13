Сделали хороший ремонт дома и хотим с женой , чтобы украсить интерьер квартиры , приобрести красивые растения и цветы . Подскажите , в каком магазине можно посмотреть и выбрать растения или цветы в квартиру .
Конечно , цветы и разные красивые растения украшают интерьер квартиры , только за ними надо уход хороший . У нас дома тоже растут разные растения , а приобретали их на ресурсе магазина "Lechuza" https://[url]www.lechuza.ru/rasteniya/[/URL] , там большой выбор красивых растений и тем более со скидкой 10% по промокоду lechuzaru . Посмотрите , понравится .