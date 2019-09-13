Готовимся к открытию небольшого кафе за городом, закончили ремонт, решили оформить интерьер в старинном русском стиле, поэтому сейчас интересует вопрос поиска хорошей компании. Заказ хотим сделать большой, поэтому не хочется ошибиться с выбором. Кто знает надежного поставщика, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на проверенный сайт.
Могу поделиться своим положительным опытом по этому вопросу. В свое время долго выбирали в интернете разные варианты, самый большой ассортимент нашли на этом сайте http://derevorez.com/ , первый раз заказали барную стойку, потом и столы с лавками, вообщем, теперь постоянно приобретаем там разные интересные вещи для интерьера. Все устраивает - и материал, и цены, и дизайн. Рекомендую.