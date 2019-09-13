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    Тема: Ветровики
    • Сегодня! RomanBest Cегодня в 10:47 «Ответить»
      Стоит дли брать ветровики на стекла, поделитесь своим опытом? И подскажите магазины, где можно по недорогой цене купить качественные ветровики?
      • Сегодня! Alekspan555 Cегодня в 10:58 «Ответить»
        Перед покупкой ветровиков на свою машину также задавался вопросом о целесообразности такого приобретения. Почитал форумы и также послушал доводы своих друзей и решил все-таки установить на стекла ветровики, и в результате нисколько об этом не пожалел, потому что мало того что они повысили аэродинамику моей машины, но и также сыграли важную роль в защите меня и пассажиров в машине от попадания в салон пыли и мусора при езде с открытыми окнами.
        Кстати, покупал я качественные ветровики по недорогой стоимости в хорошей компании «ВИП-НН»: https://viptuning52.ru . Компанию мне порекомендовал друг и я благодарен ему за подсказку, потому что при покупке мне понравилось в компании абсолютно все. В первую очередь я стал доволен тем, что не долго ждал звонка от менеджера, когда сделал заказ на удобном сайте компании. Также мне понравилось общение с менеджером, который в вежливой форме компетентно проконсультировал меня по всем моментам, касательно заказа. Когда я сделал оплату банковской карточкой, сотрудники компании без промедления организовали мне доставку, которая в последствии приехала строго в указанное время. Ветровиками я очень доволен, езжу с ними уже полгода.
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