Перед покупкой ветровиков на свою машину также задавался вопросом о целесообразности такого приобретения. Почитал форумы и также послушал доводы своих друзей и решил все-таки установить на стекла ветровики, и в результате нисколько об этом не пожалел, потому что мало того что они повысили аэродинамику моей машины, но и также сыграли важную роль в защите меня и пассажиров в машине от попадания в салон пыли и мусора при езде с открытыми окнами.
Кстати, покупал я качественные ветровики по недорогой стоимости в хорошей компании «ВИП-НН»: https://viptuning52.ru . Компанию мне порекомендовал друг и я благодарен ему за подсказку, потому что при покупке мне понравилось в компании абсолютно все. В первую очередь я стал доволен тем, что не долго ждал звонка от менеджера, когда сделал заказ на удобном сайте компании. Также мне понравилось общение с менеджером, который в вежливой форме компетентно проконсультировал меня по всем моментам, касательно заказа. Когда я сделал оплату банковской карточкой, сотрудники компании без промедления организовали мне доставку, которая в последствии приехала строго в указанное время. Ветровиками я очень доволен, езжу с ними уже полгода.