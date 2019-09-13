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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: как выбрать покрытие, важно
    • Сегодня! ProfiOne Cегодня в 10:39 «Ответить»
      Какое покрытие для занятий спорта? Мы вот выбрали покрытие открытых спортивных площадок https://www.masterfibre.ru/articles/91/ Качество отменное, плотная текстура, приятно ходить, даже падать не так страшно. Поэтому мой выбор только из резиновой крошки )
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