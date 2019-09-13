Около 2-х лет назад решились завести 3-хмесячного котенка , но иногда возникает такая проблема , что не всегда получается оставить любимца на родственников или знакомых.Поэтому сейчас актуален вопрос поиска хорошей гостиницы для кошек в Москве. Если имеете положительный опыт в таком вопросе, оставьте, пожалуйста, ссылку на проверенный сайт
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