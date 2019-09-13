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    Пт., 13 сентября 2019г.
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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Нужна хорошая гостиница для кошек в Москве.
    • Сегодня! mariMARA Cегодня в 10:24 «Ответить»
      Около 2-х лет назад решились завести 3-хмесячного котенка , но иногда возникает такая проблема , что не всегда получается оставить любимца на родственников или знакомых.Поэтому сейчас актуален вопрос поиска хорошей гостиницы для кошек в Москве. Если имеете положительный опыт в таком вопросе, оставьте, пожалуйста, ссылку на проверенный сайт
      • Сегодня! kalinANNA Cегодня в 10:28 «Ответить»
        Вот отличный ресурс, где я смогла найти временное жилище для своей кошечки https://pet-hotels.ru , никаких проблем с выбором подходящего отеля, оформления заказа.Сначала очень переживала, оставляя свою Молли в первый раз, но напрасно. Теперь являемся там постоянными гостями.
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