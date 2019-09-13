Стерилизовать кошку мы решили спонтанно, а в итоге поняли, как это на самом деле важно. По советам обратились в центр ветеринарной помощи EDEN ANIMAL https://edenanimal.ru . Операция по стерилизации стоит около 1900 рублей. Недорого, учитывая, что для домашней кошки жизнь на каплях типа Секс-Барьер может привести к опухолям и другим жутким болезням. Кошечка восстановилась быстро, а значит врач действительно хороший, к животным относиться с трепетом и заботой. Кто планирует стерилизовать кошку, записывайтесь +7(499)130-30-24.