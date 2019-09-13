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    Пт., 13 сентября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Забор
    • Сегодня! Вадим Бор Cегодня в 10:09 «Ответить»
      Всем привет! Мы недавно приобрели садовый участок, довольно таки старый дом и участок совсем не огорожен от соседей. Так вот, хочу поставить бюджетный забор. Что посоветуете из материалов?
      • Сегодня! NikNikol Cегодня в 10:25 «Ответить»
        Доброго! Мне кажется, что лучшим решением будет- сразу же установить хороший забор. Выбирайте профнастил. Это и недорогой и вполне качественный материал.
        • Сегодня! Рома Ков Cегодня в 10:30 «Ответить»
          Приветствую! А что соседи говорят по поводу отсутствия забора? В принципе, это не только Ваша проблема. Но если Вы решили вопрос решать самостоятельно, то советую присмотреть к сетке рабице. В целом, если заинтересует, то вот здесь можно купить забор из сетки рабицы эконом класса в Нижнем Новгороде https://mir-zaborov.com/zabory/setka-rabitsa.html
          • Сегодня! Limonov Cегодня в 10:33 «Ответить»
            Привет! На мой взгляд временно забор ставить и смысла нет, все временное потом становится постоянным. Поэтому выбирайте дерево для строительства.
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