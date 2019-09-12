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    Чт., 12 сентября 2019г.
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    Тема: Компьютерная игра
    • Сегодня! Tolyan Cегодня в 21:01 «Ответить»
      Знакомый дал диск с игрой, которую я долго искал. Себе установил, но диск отдавать надо. Какой самый простой способ скопировать ее себе?
      • New! Алексей1986 Cегодня в 21:07 «Ответить»
        Не понимаю, в чем сложность. Копировать-вставить еще никто не отменял.
        • New! Tolyan Cегодня в 21:13 «Ответить»
          Игрушка лицензионная, так просто не получится. Требует оригинальный диск.
          • New! Алексей1986 Cегодня в 21:25 «Ответить»
            Тогда конечно копировать-вставить не вариант, раз диск защищен. Надо попробовать создать образ диска с помощью программы Daemon Tools https://daemon-tools.biz . Она поддерживает обход разных защит от копирования. Получившийся образ и будет восприниматься системой как оригинальный диск, игру можно вернуть и продолжать спокойно играть дальше Ничего сложного там нет, интерфейс понятный, есть на русском языке. Если сами не разберетесь, то в интернете можно найти много пошаговых инструкций, в том числе видео.
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