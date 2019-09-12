Тогда конечно копировать-вставить не вариант, раз диск защищен. Надо попробовать создать образ диска с помощью программы Daemon Tools https://daemon-tools.biz . Она поддерживает обход разных защит от копирования. Получившийся образ и будет восприниматься системой как оригинальный диск, игру можно вернуть и продолжать спокойно играть дальше Ничего сложного там нет, интерфейс понятный, есть на русском языке. Если сами не разберетесь, то в интернете можно найти много пошаговых инструкций, в том числе видео.