Добрый день. Я слышал, что сейчас есть возможность очистить подписки в инсте. Можете подсказать, где заказать услугу? Просто я бывал не нескольких сайтах по продвижению. Там ничего такого нет. Не хочу возвращаться к дурной работе и вручную отписываться от каждого человека.
А ты что делал это вручную?? Блин, мне тебя жалко. Люди, которые не умеют пользоваться гуглом имеют отдельную колонку жалости) Ладно, смотри, тебе нужна отписка от подписчиков в инстаграме и больше ничего. Просто заказываешь нужное количество, выбираешь критерии отбора и выметаешь весь хлам со своего аккаунта. Всё ещё проще, чем с продвижением.