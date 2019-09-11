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    Ср., 11 сентября 2019г.
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    Тема: Прототипирование
    • New! Antikor Cегодня в 16:29 «Ответить»
      Хочу найти грамотных специалистов, в сфере IT-услуг, если не ошибаюсь именно так это и называется. Меня по большей части интересует, можно ли с помощью прототипирования более скажем прозрачнее увидеть, как будет выглядеть и работать моё бизнес-приложение?
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