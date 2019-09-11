Для того чтобы оценить иконы, совсем необязательно выходить из дома. их можно оценить онлайн https://antikvarnyy.ru/blog/ocenka-ikon/ Онлайн-оценка антиквариата позволяет узнать приблизительную рыночную стоимость не посещая скупки и ломбарды по всему городу. Магазин Антикварный Дом неукоснительно следует политике неразглашения личных данных и коммерческой информации о сделке. Содержание переписки с клиентом и его контактные данные не хранятся в базе антикварного магазина дольше 3-х дней и не под каким предлогом не передаются третьим лицам.