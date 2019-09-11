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    Ср., 11 сентября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Интернет-магазин пиротехники ФЕЕРВЕРКИН: продажа фейерверков и организация пиротехнических шоу
    • reddeadfds Вчера в 22:39 «Ответить»
      Есть хороший интернет-магазин пиротехники ФЕЕРВЕРКИН. Хороши в нем две простые вещи:

      • небольшие цены,
      • и большой ассортимент.

      Все товары, разумеется, сертифицированы, поставщики проверенные (информация есть на сайте). Располагается магазин в Санкт-Петербурге, но купить фейерверки и заказать доставку можно по всей стране.

      Из того, что предлагается:

      • салютные батареи разных калибров и с разными спецэффектами от 7 до 200 залпов;
      • полупрофессиональная или «элитная» дорогая пиротехника, подходящая для самостоятельной организации пиротехнического представления;
      • дневные фейерверки и цветные дымы;
      • пиротехнические фонтаны и свечи-фонтаны для тортов;
      • римские свечи и фейерверки типа «ракета»;
      • фестивальные шары;
      • петарды, хлопушки, бенгальские свечи;
      • а также отдельные элементы наземных фейерверков и пиротехника для зала.

      Всего более 600 наименований товарных позиций.

      При суммах от 10 тыс. – действуют скидки. Для оптовых покупателей - особые условия. Также есть партнерские предложения.

      Помимо продажи, компания занимается организацией профессиональных фейерверков по различным поводам: свадьбы, дни рождения, детские праздники, корпоративы, городские шоу и пр.

      В послужном списке:

      • более 2500 проведенных шоу,
      • награды пиротехников в российских и международных конкурсах,
      • масса благодарственных отзывов заказчиков.

      Возможно проведение как типовой программы (более 20 вариантов), так и разработка эксклюзивного сценария. Организовать представление можно практически в любом месте.

      Подробнее на https://feerverkin.ru/
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