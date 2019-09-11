Есть хороший интернет-магазин пиротехники ФЕЕРВЕРКИН. Хороши в нем две простые вещи:• небольшие цены,• и большой ассортимент.Все товары, разумеется, сертифицированы, поставщики проверенные (информация есть на сайте). Располагается магазин в Санкт-Петербурге, но купить фейерверки и заказать доставку можно по всей стране.Из того, что предлагается:• салютные батареи разных калибров и с разными спецэффектами от 7 до 200 залпов;• полупрофессиональная или «элитная» дорогая пиротехника, подходящая для самостоятельной организации пиротехнического представления;• дневные фейерверки и цветные дымы;• пиротехнические фонтаны и свечи-фонтаны для тортов;• римские свечи и фейерверки типа «ракета»;• фестивальные шары;• петарды, хлопушки, бенгальские свечи;• а также отдельные элементы наземных фейерверков и пиротехника для зала.Всего более 600 наименований товарных позиций.При суммах от 10 тыс. – действуют скидки. Для оптовых покупателей - особые условия. Также есть партнерские предложения.Помимо продажи, компания занимается организацией профессиональных фейерверков по различным поводам: свадьбы, дни рождения, детские праздники, корпоративы, городские шоу и пр.В послужном списке:• более 2500 проведенных шоу,• награды пиротехников в российских и международных конкурсах,• масса благодарственных отзывов заказчиков.Возможно проведение как типовой программы (более 20 вариантов), так и разработка эксклюзивного сценария. Организовать представление можно практически в любом месте.Подробнее на