Есть хороший интернет-магазин пиротехники ФЕЕРВЕРКИН. Хороши в нем две простые вещи:
• небольшие цены,
• и большой ассортимент.
Все товары, разумеется, сертифицированы, поставщики проверенные (информация есть на сайте). Располагается магазин в Санкт-Петербурге, но купить фейерверки и заказать доставку можно по всей стране.
Из того, что предлагается:
• салютные батареи разных калибров и с разными спецэффектами от 7 до 200 залпов;
• полупрофессиональная или «элитная» дорогая пиротехника, подходящая для самостоятельной организации пиротехнического представления;
• дневные фейерверки и цветные дымы;
• пиротехнические фонтаны и свечи-фонтаны для тортов;
• римские свечи и фейерверки типа «ракета»;
• фестивальные шары;
• петарды, хлопушки, бенгальские свечи;
• а также отдельные элементы наземных фейерверков и пиротехника для зала.
Всего более 600 наименований товарных позиций.
При суммах от 10 тыс. – действуют скидки. Для оптовых покупателей - особые условия. Также есть партнерские предложения.
Помимо продажи, компания занимается организацией профессиональных фейерверков по различным поводам: свадьбы, дни рождения, детские праздники, корпоративы, городские шоу и пр.
В послужном списке:
• более 2500 проведенных шоу,
• награды пиротехников в российских и международных конкурсах,
• масса благодарственных отзывов заказчиков.
Возможно проведение как типовой программы (более 20 вариантов), так и разработка эксклюзивного сценария. Организовать представление можно практически в любом месте.