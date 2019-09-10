Как известно любое крупное здание особенно это касается производственных и промышленных объектов обладает системой воздуховодов. Они необходимы для подачи свежего воздуха в разные помещения. Чаще всего подобные системы производят из пластика или металла. Однако в последнее время все большую популярность стали получать текстильные воздуховоды от https://texair.ru



Особенно часто подобные тканевые системы подачи воздуха можно увидеть в крупных торговых центрах, а также на а помещениях где расположено промышленное оборудование. Давайте разберем, как устроены такие воздуховоды и в чем их преимущества по сравнению с другими системами подобного типа.





Как устроен текстильный воздуховод







По большому счету текстильный воздуховод представляет собой трубу, пошитую из крепкой ткани, которую подвешивают к потолку на специальных креплениях. При этом такая система состоит из отдельных соединенных между собой сегментов, каждый из которых имеет длину в несколько метров.



Сегодня в качестве материалов для производства таких воздуховодов может использоваться.



1. Полиамид. Это материал делают из ПВХ элементов. Для усиления трубопровода может также применяться слой сополимера и каркас из стали.



2. Полиэфир, пропитанный ПВХ элементами. Такая вентиляция часто используется вместе со стальным каркасом.



3. Полиэстер. Система усиливается каркасом из ПВХ элементов.



Форма трубопровода из текстиля обычно поддерживается за счет проходящего через него потока воздуха. Чаще всего она не превышает 5-8 м/с. Если же поток слишком слаб, то тогда форма трубопровода сохраняется благодаря каркасу и специальным креплениям.



Для регулировки потока внутри текстильных труб устанавливаются специальные заслонки. Причем их делают из того же материала что и трубы.





Положительные качества текстильных трубопроводов для вентиляции







Популярность тканевых воздуховодов обусловлена целым рядом преимуществ, которые они имеют по сравнению с традиционными системами.



· скорость монтажа;



· гораздо меньшие весовые характеристики (это значительно снижает нагрузку на потолок);



· меньшая шумность;



· система не подвержена коррозии;



· она не производит конденсат;



· возможность простого обслуживания и замены вышедших из строя элементов;



Все эти качества делают текстильные системы воздуховодов крайне востребованными на рынке.