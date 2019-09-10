Обеспечение импорта и экспорта лицензированными профессионалами на максимально разумных условиях







В современной жизни для непрерывного развития бизнеса, независимо от избранного направления работы, целесообразно выстроить не только устойчивые деловые отношения на российском рынке, но и налаживать партнерские отношения с зарубежными фирмами. И, стоит сказать, что государство поддерживает внешнеэкономическую деятельность и всячески содействует ее развитию. Однако, немаловажно понять, что для благополучного взаимодействия с зарубежными партнерами, независимо от того, будете вы реализовывать или закупать конкретные категории товаров, важно четкое соблюдение всех формальностей, которые сопровождают таможенное оформление, хранение и перевозку товара.





Доверьте контакты с таможней и прочими структурами грамотным профессионалам







Естественно, большие корпорации, которые уже наладили технический экспорт из ЕС и прочие направления, а также технический импорт в ЕС разнообразных товаров на внутренний рынок, имеют специальное подразделение, специалисты какого призваны обеспечивать стабильность работы. А бизнесменам, какие только начинают выстраивать отношения с европейскими партнерами, предположим, импорт в Польшу, либо компания уже трудится в этом направлении и стремится преумножить объем поставок, иметь подобный отдел не всегда бывает рациональным.



И в такой ситуации, дабы разрешить все проблемы по доставке, оформлению и хранению груза обращаются к компетентным профессионалам, готовым предоставить таможенные услуги. Причем, планируя привлечь исполнителей со стороны, следует учитывать довольно многие значимые аспекты: практический опыт исполнителя в разрешении многочисленных вопросов, гарантия качества услуг, их умеренная стоимость и так далее. Здесь мы хотели бы порекомендовать всем заинтересованным читателям фаворита в направлении предоставления таможенных услуг – фирму Impexprof. На данный момент в числе ее регулярных заказчиков фирмы, работающие в различных областях, и все они хорошо знают, что Impexprof – это верный партнер, готовый оперативно и с наилучшим качеством справиться с решением вопросов различной сложности.





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• оптимизация ВЭД;

• нейтрализация груза;

• замена документов;

• дистрибуция в ЕС;

• профессиональный таможенный брокер поможет продать на ddp вашу продукцию;

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