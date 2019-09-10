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В наше время довольно многие компании, ведущие деятельность в различных сферах, имеют свой юридический департамент. Но и этого подчас бывает недостаточно, для того чтобы эффективно решить некоторые вопросы, какие могут возникнуть как с коллегами по бизнесу, так и с государственными органами. И при возникновении подобных ситуаций большая часть собственников и руководителей стараются обратиться к лучшим профессионалам, поскольку это становится гарантией грамотного разрешения всех проблем с желаемым результатом.
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Не просто так налоговые споры признаны одной из самых сложных областей в российской юриспруденции. Периодически изменяющиеся нормативы НК, частенько возникающие разногласия с представителями фискальной службы по поводу верности оплаты налогов, выездная проверка, налоговый вычет и своевременность его оформления – это лишь небольшая часть моментов, с какими могут столкнуться предприниматели. А благополучно решить их сможет помочь опытнейший налоговый юрист, какой работает в адвокатской конторе №22 «Магнат» Екатеринбурга.
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