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    Тема: Паспорт гражданина Румынии
    • New! barawka Cегодня в 15:19 «Ответить»
      Требуется получить румынский паспорт, для переезда в Европу впоследствии, оказалось что найти нормальную миграционную компанию не так-то и просто, все что успел прочитать об их деятельности (изучил не менее 5 фирм уже) можно охарактеризовать словами "обман, мошенничество, кидалы" и т.д., вот пример https://legal-toplist.com/eu-immigration-service чтобы уже не быть голословным, и обо всех остальных примерно такое же пишут, в общем большинство подделывают документы, реальных ООО ни у кого нет, договор не заключают с клиентом. Куда можно обратиться чтобы не потерять свои деньги? Интересует больше всего опыт людей которые уже получили гражданство, вы где делали? Желательно чтобы не очень давно, в этом году например. нужны ваши совету, куда стоит обратиться, куда не следует. какие есть подводные камни и опасности, на что обратить внимание.
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