Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 10 сентября 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 149 посетителей
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Не работает кондиционер, что делать?
    • Сегодня! qwertyuyhyh Cегодня в 13:08 «Ответить»
      Ребят, я живу в довольно таки жалком районе России, и там температура сейчас больше 30 градусов днем, поэтому без кондиционера дома очень сложно находится днем, а он как раз таки сломался, если вы знаете контакты хорошего мастера, то кидайте сюда, либо в личку.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода