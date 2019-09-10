Всем доброго времени суток. Недавно купил помещение, площадь которого более 3000 кв.м. планирую построить небольшой минизавод по производству полуфабрикатов. Сейчас здание на стадии ремонта и скоро холода, надо думать про отопление. Хочу в котельную купить один из этих котлов https://kotel52.ru/produkcziya/po-moshhnosti/ot-200-400-kvt/ В интернете что-то никаких отзывов про них не нашел. Может кто пользуется уже таким или на предприятии такой же установлен... Скажите пожалуйста, как он вам в работе? Надежный? Очень хотелось бы услышать отзывы реальных людей, которые пользуются такими котлами. Заранее всех благодарю за ответ.