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    Вт., 10 сентября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Котлы СИВ
    • Сегодня! serega2510 Cегодня в 12:19 «Ответить»
      Всем доброго времени суток. Недавно купил помещение, площадь которого более 3000 кв.м. планирую построить небольшой минизавод по производству полуфабрикатов. Сейчас здание на стадии ремонта и скоро холода, надо думать про отопление. Хочу в котельную купить один из этих котлов https://kotel52.ru/produkcziya/po-moshhnosti/ot-200-400-kvt/ В интернете что-то никаких отзывов про них не нашел. Может кто пользуется уже таким или на предприятии такой же установлен... Скажите пожалуйста, как он вам в работе? Надежный? Очень хотелось бы услышать отзывы реальных людей, которые пользуются такими котлами. Заранее всех благодарю за ответ.
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