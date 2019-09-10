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    Вт., 10 сентября 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Сварка титана
    • Сегодня! Рома Ков Cегодня в 09:30 «Ответить»
      Форумчане, всем привет! Хочу посоветоваться с Вами по вопросу сварки. Может быть кто-то занимается сваркой лично. Как выбрать титановую проволоку, на что обратить внимание?
      • Сегодня! NikNikol Cегодня в 09:36 «Ответить»
        Лучше всего этот вопрос уточнить у профессионалов. То есть в магазинах или центрах с оборудованием для сварки, может быть посоветуют кого-то из поставщиков.
        • Сегодня! Limonov Cегодня в 09:41 «Ответить»
          Доброго дня! В целом, нужно выбирать материалы по качеству, по ценам так же существует определенный разброс. Но главное обращать внимание на качество и желательно приобретать материалы произведенные с учетом ГОСТ. Например вот здесь можно приобрести титановые прутки и проволоку разного размера по ГОСТу https://super-splav.ru/standards/gost-27265
          • New! Вадим Бор Cегодня в 09:45 «Ответить»
            Лучше всего в этом вопросе поискать поставщиков производителей. Так получится дешевле и за качество сомнений не возникнет. Поищите на Услугио.
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