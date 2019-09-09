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    Пн., 9 сентября 2019г.
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    Тема: Видеоконференцсвязь
    • New! albert838 Cегодня в 08:39 «Ответить»
      Современные темпы бизнес активности не имеют границ и требуют решений для оперативной коммуникации. Ведущие специалисты и руководители зачастую находятся на большом расстоянии, личные встречи не всегда возможны. Система видеоконференцсвязи https://mind.com/solutions/conference позволяет встречаться с партнерами, клиентами независимо от того, где они находятся.
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