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    Пн., 9 сентября 2019г.
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    Тема: Видеоконференции для бизнеса
    • albert838 Вчера в 21:44 «Ответить»
      Компания https://mind.com предоставляет Вам новое решение старых проблем, проводить видеконференции с сотрудниками. Новый формат позволит Вам оптимизировать вашу работу, сократить расходы на логистику и организацию мероприятий в регионах, а также обойти проблему часовых поясов.
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