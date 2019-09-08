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    Вс., 8 сентября 2019г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Я начала интересоваться рабочей деятельностью в интернете
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 18:52 «Ответить»
      Привет всем! Я начала интересоваться рабочей деятельностью в интернете и набрела на один интересный сайт. Там можно получить деньги просто за то, что ты играешь! Это просто фантастика! Хочу попробовать, но мне мешает вступительный взнос. Скажите, стоит ли платить? Может, это мошенники?
      • New! Nake Cегодня в 19:27 «Ответить»
        Хах, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не советую тянуться к сырку.
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