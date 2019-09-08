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    Вс., 8 сентября 2019г.
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    Тема: Как избавиться от мыслей о бывшей девушке?
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 18:48 «Ответить»
      Привет. Скажите, как избавиться от мыслей о бывшей девушке? Прошел почти год, а я всё ещё думаю про эту стерву. Ничего не могу с собой поделать. Подскажите, как вы пережили этот период?
      • New! Nake Cегодня в 19:25 «Ответить»
        Слушай, ты пробовал не плакать, а искать новую подружку? Нет?? Ну значит попробуй. Эффект тебя приятно удивит.
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